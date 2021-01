Alessio Boni e I Pinguini Tattici Nucleari da Fiorella Mannoia | la tv del 22 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 22su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “La musica che gira intorno”. Il programma racconta la musica come colonna sonora della nostra vita attraverso i ricordi, i racconti e le letture d i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport. Conduce. Gli ospiti annunciati stasera sono: Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso,, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso,, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e Zucchero. RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “I nuovi ...