Alessandra Amoroso: sapevate che voleva diventare suora? – Amici le ha cambiato la vita (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alessandra Amoroso è una delle cantanti più apprezzate dell'intero panorama musicale italiano. La voce della meravigliosa Alessandra è esplosiva e coinvolgente. Le sue canzoni sono sempre dei successi ed ogni suo concerto ha sempre fatto il tutti esaurito.Alessandra Amoroso questa sera, venerdì 22 gennaio, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno in qualità di ospite allo show La musica che gira intorno con la timone Fiorella Mannoia. Alessandra Amoroso ha rivelato che se non fosse stato per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nella vita sarebbe diventata suora ciò perché voleva che la sua voce arrivasse direttamente a Dio. Amici di Maria De Filippi ha letteralmente ...

