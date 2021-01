Alda D’Eusanio nuova concorrente a sorpresa del Grande Fratello Vip 5? Il retroscena

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 22 gennaio 2021) IlVip 5 potrebbe regalare al suo pubblico l’ennesimo colpo di scena di questa edizione: un nuovoufficiale quando mancherebbe meno di un mese alla fine del reality. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia, venendo ripreso poco dopo da TvBlog in questo articolo a firma di Hit. Il nome fatto dal portale web diretto da Roberto D’Agostino è quello di, celebre giornalista e conduttrice televisiva, negli ultimi tempi spesso ospite nel talk-show Live Non è la d’Urso in qualità di opinionista. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di una mossa a, che farebbe restare di sasso gli altri concorrenti rimasti in gioco. La data del possibile ingresso dial...