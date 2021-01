Alberto Matano manda a quel paese un ‘no-mask’ barista. Le sue parole subito dopo e il motivo. VIDEO (Di venerdì 22 gennaio 2021) I rischi della diretta si sa sono incontrollabili e imprevedibili, così nella puntata di giovedì 21 gennaio de La Vita in Diretta il conduttore Alberto Matano ha avuto un piccolo diverbio in diretta con un intervistato che non indossava la mascherina, un no-mask, neologismo dei nostri tempi. La voce ai ristoratori In collegamento l’inviato avrebbe dovuto dare la parola a Fabio, proprietario di un bar, per parlare delle difficoltà che stanno attraversando gli appartenenti a questa categoria costretti a tenere chiusi i loro locali per le disposizioni del Governo. L’uomo avrebbe dovuto spiegare il motivo che lo aveva spinto a tenere aperto il locale nonostante i divieti ma prima che iniziasse a parlare Matano esordisce Scusi mi accorgo solo ora che lei non indossa la mascherina e mi scuso anche con il ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 22 gennaio 2021) I rischi della diretta si sa sono incontrollabili e imprevedibili, così nella puntata di giovedì 21 gennaio de La Vita in Diretta il conduttoreha avuto un piccolo diverbio in diretta con un intervistato che non indossava la mascherina, un no-mask, neologismo dei nostri tempi. La voce ai ristoratori In collegamento l’inviato avrebbe dovuto dare la parola a Fabio, proprietario di un bar, per parlare delle difficoltà che stanno attraversando gli appartenenti a questa categoria costretti a tenere chiusi i loro locali per le disposizioni del Governo. L’uomo avrebbe dovuto spiegare ilche lo aveva spinto a tenere aperto il locale nonostante i divieti ma prima che iniziasse a parlareesordisce Scusi mi accorgo solo ora che lei non indossa la mascherina e mi scuso anche con il ...

