Alberto Matano furioso in diretta tv: arrivano le forze dell’ordine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Durante le riprese della trasmissione “La Vita in diretta”, il conduttore ha dovuto è andato su tutte le furie: il motivo è sconvolgente Alberto Matano (Instagram)“La Vita in diretta” è un programma televisivo italiano in onda su Rai 1 durante le ore pomeridiane. Le riprese sono iniziate nel 1991 inizialmente su Rai 2 e soltanto dal 2000 sul primo canale. La trasmissione si occupa di attualità e di cronaca con la presenza di inviati in esterna per ogni argomento trattato. Questo serve proprio a raccogliere le testimonianze e i pensieri della gente sul posto, sensibilizzando il pubblico verso le tematiche affrontate. Fin dagli esordi viene trasmesso dallo studio 3 del Centro di Produzione Rai di Via Teulada a Roma. Nel corso delle 31 edizioni fin qui andate in onda si sono succeduti diversi conduttori e ... Leggi su kronic (Di venerdì 22 gennaio 2021) Durante le riprese della trasmissione “La Vita in”, il conduttore ha dovuto è andato su tutte le furie: il motivo è sconvolgente(Instagram)“La Vita in” è un programma televisivo italiano in onda su Rai 1 durante le ore pomeridiane. Le riprese sono iniziate nel 1991 inizialmente su Rai 2 e soltanto dal 2000 sul primo canale. La trasmissione si occupa di attualità e di cronaca con la presenza di inviati in esterna per ogni argomento trattato. Questo serve proprio a raccogliere le testimonianze e i pensieri della gente sul posto, sensibilizzando il pubblico verso le tematiche affrontate. Fin dagli esordi viene trasmesso dallo studio 3 del Centro di Produzione Rai di Via Teulada a Roma. Nel corso delle 31 edizioni fin qui andate in onda si sono succeduti diversi conduttori e ...

ilconterosso1 : @PBerizzi E intanto che un esaltato fatto passare per il nuovo Breivik (torna sempre comodo il norvegese pazzo...)… - daniela_hoxgco : RT @Iperbole_: Poco fa alla Vita in diretta il conduttore Alberto Matano, dopo il rifiuto di mettere la mascherina da parte di un ristorato… - il_laocoonte : E' un mondo splendido @albmatano interrompe il collegamento perchè l' ospite non ha la mascherina, che però non por… - il_laocoonte : @albmatano senza mascherina interrompe il collegamento perchè il ristoratore è senza mascherina, è un mondo splendi… - BabiChanel : RT @Iperbole_: Poco fa alla Vita in diretta il conduttore Alberto Matano, dopo il rifiuto di mettere la mascherina da parte di un ristorato… -