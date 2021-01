Alaves – Real Madrid risultato tutt’altro che scontato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sabato 23 gennaio 2021, alle ore 21:00 Alaves – Real Madrid e il risultato e tutt’altro che scontato. Infatti si ritrovano dopo che la scorsa volta l’Alaves ha vinto con il risultato di 2-1. Alaves – Real Madrid risultato non scontato? Il risultato non è scontato, vista la precedente vittoria dell’Alaves per due reti a uno. VeroIl Real Madrid é sempre il Real ed è giustamente dato per favorito con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.40. L’Alaves, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vinta, 0 pareggiate e 4 perse; ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sabato 23 gennaio 2021, alle ore 21:00e ilche. Infatti si ritrovano dopo che la scorsa volta l’ha vinto con ildi 2-1.non? Ilnon è, vista la precedente vittoria dell’per due reti a uno. VeroIlé sempre iled è giustamente dato per favorito con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.40. L’, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vinta, 0 pareggiate e 4 perse; ha ...

DiMarzio : #Zidane non sarà in panchina contro l'#Alaves - MoliPietro : Alaves – Real Madrid risultato tutt’altro che scontato - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Zidane non sarà in panchina contro l'#Alaves - arcanodavvero : RT @ultimenotizie: L'allenatore francese del Real Madrid ed ex campione del mondo Zinedine #Zidane è risultato positivo al #coronavirus. Il… - ultimenotizie : L'allenatore francese del Real Madrid ed ex campione del mondo Zinedine #Zidane è risultato positivo al… -

Ultime Notizie dalla rete : Alaves Real Alaves-Real Madrid: formazioni, quote, pronostici. Zidane positivo al COVID e Sergio Ramos indisponibile per Vitoria Infobetting Alaves – Real Madrid risultato tutt’altro che scontato

Sabato 23 gennaio 2021, alle ore 21:00 Alaves - Real Madrid e il risultato e tutt'altro che scontato, l'ultima volta ha vinto l'Alaves.

Real Madrid, niente Alaves per Zidane: è positivo il Covid-19

Zidane è l'ultimo di una lunga serie di tesserati del Real Madrid a contrarre il Covid-19. Nacho Fernandez ha dovuto rinunciare alla sfida infrasettimanale con l'Alcoyano dopo un tampone positivo: sar ...

Sabato 23 gennaio 2021, alle ore 21:00 Alaves - Real Madrid e il risultato e tutt'altro che scontato, l'ultima volta ha vinto l'Alaves.Zidane è l'ultimo di una lunga serie di tesserati del Real Madrid a contrarre il Covid-19. Nacho Fernandez ha dovuto rinunciare alla sfida infrasettimanale con l'Alcoyano dopo un tampone positivo: sar ...