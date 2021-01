Al via dal 25 gennaio l’Antiquarium di Pompei: nuovo spazio museale per l’esposizione permanente dei reperti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarà inaugurato il prossimo 25 gennaio l’Antiquarium di Pompei, il nuovo spazio museale dedicato all’esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei. Un’ introduzione alla visita del sito, attraverso le testimonianze più rilevanti della città antica, dall’età sannitica (IV secolo a.C.) fino alla tragica eruzione del 79 d.C., con particolare evidenza all’inscindibile relazione con Roma. Al termine dell’anteprima stampa e inaugurazione, il pubblico potrà visitare oltre all’area archeologica anche il nuovo percorso museale. Dal 25 gennaio sarà possibile accedere al sito di Pompei oltre che dall’ingresso di piazza Anfiteatro, già ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarà inaugurato il prossimo 25di, ildedicato aldiche illustrano la storia di. Un’ introduzione alla visita del sito, attraverso le testimonianze più rilevanti della città antica, dall’età sannitica (IV secolo a.C.) fino alla tragica eruzione del 79 d.C., con particolare evidenza all’inscindibile relazione con Roma. Al termine dell’anteprima stampa e inaugurazione, il pubblico potrà visitare oltre all’area archeologica anche ilpercorso. Dal 25sarà possibile accedere al sito dioltre che dall’ingresso di piazza Anfiteatro, già ...

