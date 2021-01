Al posto del vaccino iniettano la soluzione fisiologica Scambio di flaconcini in Trentino

(Di venerdì 22 gennaio 2021) A 12 operatori sanitari inè stato iniettataaldelper colpa di unodi. Un errore in cui è incappata l'Azienda provinciale per i ...

MediasetTgcom24 : Trento, ricevono soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-Covid #covid - Corriere : La balenottera comune morta a Sorrento: «È la più grande del Mediterraneo. Lo scheletro sarà posto in un museo» - Agenzia_Ansa : Soluzione fisiologica iniettata al posto del #vaccino. È accaduto in #Trentino a 12 operatori sanitari #ANSA #Covid… - pianadicaiazzo : VORREI VEDERTI AL POSTO DEL CANE!!! LA FAME E LA LIBERTA' TROPPO SPESSO FANNO A PUGNI E LO STOMACO FA DA ARBITRO. - Pablobrado : @TeresaBellanova @gennaromigliore Il suo capetto ha pure tolro l'articolo 18 cioè la dignità di riprendersi il prop… -

Ultime Notizie dalla rete : posto del

Berna, 22.01.2021 - In Croazia migliaia di persone hanno perso la loro casa a causa del terremoto della fine del 2020. Su richiesta delle autorità croate, l’Aiuto umanitario svizzero fornirà alloggi d ...La libera maschile di venerdì è quella non disputata la scorsa settimana a Wengen. Ma i migliori risultati per l’Italia dovrebbero arrivare dalle azzurre ...