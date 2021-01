Al Milan arriva Tomori: ecco le prime immagini del nuovo difensore rossonero (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fikayo Tomori, nuovo difensore del Milan, è atterrato questo pomeriggio all’aeroporto di Malpensa muovendo i suoi primi passi in Italia. Il difensore centrale inglese adesso dovrà ottenere l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano e poi si recherà come prassi a Casa Milan per la firma sul contratto con i rossoneri. Sarà una corsa contro il tempo, ma il Milan farà di tutto per avere in panchina domani contro l’Atalanta anche il nuovo difensore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fikayodel, è atterrato questo pomeriggio all’aeroporto di Malpensa muovendo i suoi primi passi in Italia. Ilcentrale inglese adesso dovrà ottenere l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano e poi si recherà come prassi a Casaper la firma sul contratto con i rossoneri. Sarà una corsa contro il tempo, ma ilfarà di tutto per avere in panchina domani contro l’Atalanta anche il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AntoVitiello : ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato - SkySport : Milan, Tomori atteso per le visite mediche. Arriva in prestito con riscatto a 28 milioni - TMit_news : Il Milan non si ferma ??: arriva l'ufficialità per il prestito di Fikayo #Tomori ? #TMmercato - ilfattovideo : Al Milan arriva Tomori: ecco le prime immagini del nuovo difensore rossonero - ShayTweeter : RT @Mediagol: #Video #Milan, dalla Premier League alla #SerieA: Tomori atterra a Malpensa, il difensore per Pioli arriva in prestito dal Ch… -