Air Mobilità: ripresa lezioni in presenza, pronto piano trasporti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – ripresa delle attività scolastiche in presenza, l'Air Mobilità è pronta con il piano trasporti, che dovrebbe partire entro il prossimo 1 febbraio 2021. Tenuto conto della capienza dei bus ridotta al 50% e del numero di studenti che frequentano le scuole superiori, la società di trasporti ha previsto un aumento dei mezzi su strada ed una implementazione del numero di corse. L'impianto concordato a palazzo di Governo, nell'ambito del tavolo di confronto che ha visto impegnati Prefetto, Asl, Ufficio Scolastico Provinciale e Air Mobilità, prevede orari differenziati sia per l'ingresso in aula (8.15/9.15), che per l'uscita (12.15/13.05/13.55). Questo dovrebbe consentire una maggiore fluidità della rete del trasporto pubblico locale, ...

