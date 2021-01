Aifa | se contagiato dopo prima dose no secondo vaccino

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Le persone che si infettano con COVID19aver ricevuto ladidevono ricevere la seconda? "Nel caso d'infezione da SARS-CoV-2ladi, l'infezione stessa rappresenta un potente stimolo per il sistema immunitario che si somma a quello fornito dalladi. Alla luce di questo e del fatto che l'infezione naturale conferisce una risposta immunitaria specifica per il virus, non è indicato somministrare a queste persone la secondavaccinale". È quanto si legge nelle Faq dell'aggiornate oggi. "La vaccinazione parziale e la successiva infezione non precludono un eventuale richiamo della ...