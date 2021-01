Agente di polizia stroncato dal virus, lascia due bambini: aveva 37 anni (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Covid miete un’altra vittima. Questa volta si tratta di un Agente di polizia. L’uomo aveva preso tutte le precauzioni possibili, ma non sono state abbastanza per salvargli la vita. Michael Warren aveva solo 37 anni. L’uomo era entrato a far parte delle forze dell’ordine e dal 2005 lavorava nel Metropolitan Police Service. Durante la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Covid miete un’altra vittima. Questa volta si tratta di undi. L’uomopreso tutte le precauzioni possibili, ma non sono state abbastanza per salvargli la vita. Michael Warrensolo 37. L’uomo era entrato a far parte delle forze dell’ordine e dal 2005 lavorava nel Metropolitan Police Service. Durante la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

amnestyitalia : Ora, la prima condanna di un pubblico ufficiale dimostra che contro gli abusi di potere si può fare affidamento sul… - repubblica : Permessi di soggiorno più veloci dietro pagamento: ai domiciliari agente di polizia a Parma - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Italia Per la prima volta, un agente di polizia è stato condannato per tortura. Ora, la prima condan… - AmedeoLandino : RT @NotizieFrance: Domani, sabato 23 gennaio alle ore 11 in Via Tommaso Cornelio angolo Calata Capodichino ci sarà la cerimonia di apposizi… - Livia_DiGioia : RT @amnestyitalia: Ora, la prima condanna di un pubblico ufficiale dimostra che contro gli abusi di potere si può fare affidamento sulla le… -

Ultime Notizie dalla rete : Agente polizia Permessi di soggiorno più veloci dietro pagamento: ai domiciliari agente di polizia a Parma La Repubblica Varese, protesta dei detenuti al carcere dei Miogni

22 gennaio 2021 - Momenti di tensione nel tardo pomeriggio al carcere varesino dei Miogni, dove alcuni detenuti hanno fatto scoppiare una protesta che, fortunatamente, non ha prov ...

Covid Catania, dopo tampone positivo sale su autobus: denunciata

Alcuni passeggeri, dopo averla sentita parlare al telefono con una parente della sua positività, hanno avvertito l'autista che ha subito chiamato gli agenti della polizia di Stato. Denunciata a Catani ...

22 gennaio 2021 - Momenti di tensione nel tardo pomeriggio al carcere varesino dei Miogni, dove alcuni detenuti hanno fatto scoppiare una protesta che, fortunatamente, non ha prov ...Alcuni passeggeri, dopo averla sentita parlare al telefono con una parente della sua positività, hanno avvertito l'autista che ha subito chiamato gli agenti della polizia di Stato. Denunciata a Catani ...