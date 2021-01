ADL – Milik al Marsiglia e nessuna cessione a club italiani (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tuttosport riporta: Milik al Marsiglia, ADL rinuncia alla clausola di veto alla rivendita di un altro club italiano. A quanto pare Arek Milik sarebbe destinato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tuttosport riporta:al, ADL rinuncia alla clausola di veto alla rivendita di un altroitaliano. A quanto pare Areksarebbe destinato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Tuttosport – Milik, ADL rinuncia alle clausole anti-Italia: i dett… - isegnam : @sscnnapoli @GA7_Official Aspetto al primo errore di osimhen 'Milik si che era un attaccante mica questo qui Adl p… - Roberto34218909 : @MischiGiordano Mandzukic troppo vecchio per riprenderlo. ADL non da Llorente a noi. Giroud rimane al Chelsea. Mili… - LSquame : @antonio_gaito in tutto questo come al solito il Napoli ha perso la faccia, la credibilità ha peccato di presunzion… - Since_in_1981 : RT @BadPaskua: #Milik mi fa godere il fatto che nonostante il solito e bieco modo di entrare negli affari da parte della giuBendus per fott… -