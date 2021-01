Acqua e sale al posto del vaccino, a Rovereto iniezioni sbagliate per almeno 12 persone, verifiche per altre 35 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nell’ospedale di Rovereto, durante una seduta di vaccinazioni anti-Covid, le fialette del vaccino sono state scambiate con quelle della soluzione fisiologica. Risultato: dodici operatori sanitari (medici e infermieri) si sono visti iniettare, a loro insaputa, Acqua e sale, che non fanno male all’organismo, ma che non hanno effetto per contrastare il virus. Quel giorno, il 15 gennaio, le persone sottoposte a vaccinazione erano 47. Saranno richiamate e per ognuna di loro sarà effettuata una verifica sierologica. Se non risulterà che abbiano ricevuto il vaccino, non riceveranno il richiamo, ma dovranno ripetere la prima dose. L’incidente avvenuto in Trentino ha avuto una scia di polemiche. Il 20 gennaio, infatti, durante un incontro con i sindacati per fare il punto proprio sul piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nell’ospedale di, durante una seduta di vaccinazioni anti-Covid, le fialette delsono state scambiate con quelle della soluzione fisiologica. Risultato: dodici operatori sanitari (medici e infermieri) si sono visti iniettare, a loro insaputa,, che non fanno male all’organismo, ma che non hanno effetto per contrastare il virus. Quel giorno, il 15 gennaio, lesottoposte a vaccinazione erano 47. Saranno richiamate e per ognuna di loro sarà effettuata una verifica sierologica. Se non risulterà che abbiano ricevuto il, non riceveranno il richiamo, ma dovranno ripetere la prima dose. L’incidente avvenuto in Trentino ha avuto una scia di polemiche. Il 20 gennaio, infatti, durante un incontro con i sindacati per fare il punto proprio sul piano ...

pameladiverona : RT @fattoquotidiano: Acqua e sale al posto del vaccino, a Rovereto iniezioni sbagliate per almeno 12 persone, verifiche per altre 35 https:… - giannettimarco : RT @fattoquotidiano: Acqua e sale al posto del vaccino, a Rovereto iniezioni sbagliate per almeno 12 persone, verifiche per altre 35 https:… - umbertosecondo : RT @fattoquotidiano: Acqua e sale al posto del vaccino, a Rovereto iniezioni sbagliate per almeno 12 persone, verifiche per altre 35 https:… - fattoquotidiano : Acqua e sale al posto del vaccino, a Rovereto iniezioni sbagliate per almeno 12 persone, verifiche per altre 35 - dylanobriennil : @chiaraxhazza acqua e sale ahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua sale Sale sulle strade: arriva l'antighiaccio ricavato dai cetrioli SicurAUTO.it Acqua e sale al posto del vaccino, a Rovereto iniezioni sbagliate per almeno 12 persone, verifiche per altre 35

Nell’ospedale di Rovereto, durante una seduta di vaccinazioni anti-Covid, le fialette del vaccino sono state scambiate con quelle della soluzione fisiologica. Risultato: dodici operatori sanitari (med ...

Cronaca meteo DIRETTA: FORTE PERTURBAZIONE sull'Italia, MALTEMPO, VENTO e NEVE. Foto e VIDEO

Cronaca meteo. Torna il maltempo sull'Italia. Aggiornamento ore 18:00 - Continua a piovere in maniera abbondante in Liguria a causa del passaggio della intensa perturbazione di or ...

Nell’ospedale di Rovereto, durante una seduta di vaccinazioni anti-Covid, le fialette del vaccino sono state scambiate con quelle della soluzione fisiologica. Risultato: dodici operatori sanitari (med ...Cronaca meteo. Torna il maltempo sull'Italia. Aggiornamento ore 18:00 - Continua a piovere in maniera abbondante in Liguria a causa del passaggio della intensa perturbazione di or ...