A Torre Annunziata il progetto Marconi - Novartis Junior Academy (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA - Si chiama Marconi - Novartis Junior Academy ed un innovativo progetto di formazione rivolto ai giovani delle superiori che prender forma a Torre Annunziata a partire dal prossimo anno ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA - Si chiamaed un innovativodi formazione rivolto ai giovani delle superiori che prender forma aa partire dal prossimo anno ...

Torrechannelit : Torre Annunziata – Sospensione dell’attività didattica in presenza dal 25 al 30 Gennaio - napolicittametr : Metronapoli - TORRE ANNUNZIATA: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA. ORDINANZA DEL SINDACO ASCIONE - AboutPharmaHPS : A Torre Annunziata parte la #Marconi-#Novartis Junior Academy per gli studenti delle scuole superiori - NapoliToday : #Cronaca In città aumentano i casi Covid: il sindaco chiude le scuole -