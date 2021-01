A soli 49 anni la farmacista perde la vita: 'Mamma straordinaria e amica sincera' (Di venerdì 22 gennaio 2021) La comunità di Porto Corsini è in lutto per la scomparsa di Gabriela Godoy, farmacista della Farmacia comunale del paese Leggi su ravennatoday (Di venerdì 22 gennaio 2021) La comunità di Porto Corsini è in lutto per la scomparsa di Gabriela Godoy,della Farmacia comunale del paese

SkyTG24 : Il #22gennaio 2008, a soli 28 anni, ci lasciava #HeathLedger. Una piccola curiosità su di lui: all'anagrafe il suo… - virginiaraggi : In soli due anni è stato fatto un piccolo miracolo: abbiamo salvato Atac, l’azienda di trasporto pubblico di Roma,… - SkyTG24 : #InaugurationDay Poetessa, attivista, laureata ad Harvard, il tutto a soli 22 anni: Amanda Gorman è stata scelta pe… - giuliaesangio : RT @ra00263495: “Adesso io ho 18 anni, mi vesto di rosa e mi metto lo smalto le unghie, eppure cosa mi importa, cosa importa a te” UN RAGA… - gian1402 : @Pox_News_Italy @luigidimaio @Mov5Stelle Anche io sono per il vincolo di mandato se è per tutti i partiti, così ci… -

Ultime Notizie dalla rete : soli anni Borseggiatore a soli 17 anni, incastrato dalle telecamere e denunciato La Gazzetta di Reggio Addio a Mira Furlan, volto di «Lost». Aveva recitato con Castellitto

Tra le ultime apparizioni cinematografiche «Venuto al mondo» con la regia di Sergio Castellitto. Nel 1991 con il marito, il regista serbo Goran Gajic, decise di emigrare negli Usa causa dello scoppio ...

Asia Argento ospite a ‘Verissimo’ rivela un nuovo scioccante dramma del suo passato: ecco cosa ha dichiarato

È stata la persona che mi è stata più vicina quando mia mamma ha iniziato a stare male. La mattina dopo non avevo capito cosa fosse successo, mi autoaccusavo di aver fatto una cosa che non volevo. È s ...

Tra le ultime apparizioni cinematografiche «Venuto al mondo» con la regia di Sergio Castellitto. Nel 1991 con il marito, il regista serbo Goran Gajic, decise di emigrare negli Usa causa dello scoppio ...È stata la persona che mi è stata più vicina quando mia mamma ha iniziato a stare male. La mattina dopo non avevo capito cosa fosse successo, mi autoaccusavo di aver fatto una cosa che non volevo. È s ...