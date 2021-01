A rischio rinvio Udinese-Inter di domani | motivazioni e ultime notizie

Leggi su bufale

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Sta prendendo piede in questi minuti la notizia del possibileper, in programma23 gennaio alla Dacia Arena. Una situazione tutta da verificare ed una voce che è stata lanciata venerdì pomeriggio dal giornalista Luigi Furini, su Top Calcio 24. Il cronista, più in particolare si è soffermato sul maltempo chedovrebbe colpire il Friuli, al punto che il match potrebbe slittare, per poi essere recuperato nelle settimane successive.per: cosa sappiamo In realtà, la situazione nella regione, pur non essendo semplicissima, non dovrebbe portare ad unper. ...