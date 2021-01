A Bologna è ufficiale: non esistono sport per femmine o per maschi (Di venerdì 22 gennaio 2021) BOLOGNA – A Bologna ora è ufficiale: “non ci sono sport per femmine e sport per maschi. Le bambine possono e devono poter scegliere: ogni sport va bene per le bambine, ogni bambina è perfetta per lo sport che ama”. Recita così l’articolo 3 della Carta dei valori per lo sport femminile approvata dalla Giunta comunale sotto le Due Torri, con l’obiettivo di abbattere ogni tipo di stereotipo di genere nelle pratiche sportive. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) BOLOGNA – A Bologna ora è ufficiale: “non ci sono sport per femmine e sport per maschi. Le bambine possono e devono poter scegliere: ogni sport va bene per le bambine, ogni bambina è perfetta per lo sport che ama”. Recita così l’articolo 3 della Carta dei valori per lo sport femminile approvata dalla Giunta comunale sotto le Due Torri, con l’obiettivo di abbattere ogni tipo di stereotipo di genere nelle pratiche sportive.

Lo stabilisce l'articolo 3 della Carta dei valori per lo sport femminile approvata dalla Giunta comunale: "Ogni sport va bene per le bambine, ogni bambina è perfetta per lo sport che ama". Saranno pen ...

