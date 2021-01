A Bergamo la prima pietra d’inciampo: sarà dedicata ad un ex guardia carceraria (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 27 gennaio è stato proclamato, per legge della Repubblica Italiana, Giorno della Memoria, con lo scopo di ricordare il giorno in cui, nel 1945, il campo di Auschwitz si mostrò agli occhi del mondo, con il suo carico di orrori e violenza. “Nonostante le difficoltà del periodo di emergenza sanitaria ancora in corso, l’Amministrazione comunale ha scelto di non mancare a questo importante appuntamento con la memoria e l’impegno civile realizzando un calendario di appuntamenti con le principali istituzioni culturali cittadine che si svolgerà necessariamente on line – dichiara l’assessore alla cultura Nadia Ghisalberti – Al centro della narrazione celebrativa 2021 c’è l’ex Carcere di Sant’Agata protagonista del libro “Se quei muri potessero parlare”, di Elisabetta Ruffini, che racconta storie di uomini e donne detenuti nelle prigioni di Città Alta prima di essere ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 27 gennaio è stato proclamato, per legge della Repubblica Italiana, Giorno della Memoria, con lo scopo di ricordare il giorno in cui, nel 1945, il campo di Auschwitz si mostrò agli occhi del mondo, con il suo carico di orrori e violenza. “Nonostante le difficoltà del periodo di emergenza sanitaria ancora in corso, l’Amministrazione comunale ha scelto di non mancare a questo importante appuntamento con la memoria e l’impegno civile realizzando un calendario di appuntamenti con le principali istituzioni culturali cittadine che si svolgerà necessariamente on line – dichiara l’assessore alla cultura Nadia Ghisalberti – Al centro della narrazione celebrativa 2021 c’è l’ex Carcere di Sant’Agata protagonista del libro “Se quei muri potessero parlare”, di Elisabetta Ruffini, che racconta storie di uomini e donne detenuti nelle prigioni di Città Altadi essere ...

BarbaraBorelli2 : @PinoVaccaro77 Magari aspettiamo la conferenza stampa del Mister prima di dare qualsiasi giudizio. A Bergamo è stat… - MozzoNews : Mozzo/Treno: Raddoppio ferroviario Ponte San Pietro-Montello: prosegue l’iter, ora gli espropri – Prima Bergamo - MozzoNews : Mozzo in edicola|”Gli undici mozzesi che contribuirono a fare l’Italia” |Prima Bergamo - Carlo_A_Macc : RT @MozzoNews: Mozzo/Covid: Se le zone fossero provinciali, Bergamo non sarebbe rossa: la mappa che lo dimostra – Prima Bergamo https://t.c… - MozzoNews : Mozzo/Covid: Se le zone fossero provinciali, Bergamo non sarebbe rossa: la mappa che lo dimostra – Prima Bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo prima A Bergamo la prima pietra d’inciampo: sarà dedicata ad un ex guardia carceraria BergamoNews La Pianura padana è prima in Europa per numero di morti per inquinamento

Le dieci città in Europa con il maggior carico di mortalità attribuibile a questi inquinanti sono: Brescia (Italia), Bergamo (Italia), Karviná (Repubblica Ceca), Vicenza (Italia), Unione metropolitana ...

Individuate numerose varianti di Covid-19 in circolazione in Lombardia nella prima fase dell’epidemia

I ricercatori dell’Università Statale di Milano, insieme con i colleghi del Policlinico San Matteo di Pavia e dell’Ospedale Niguarda di Milano, hanno indagato la variabilità di SARS-CoV-2 attraverso u ...

Le dieci città in Europa con il maggior carico di mortalità attribuibile a questi inquinanti sono: Brescia (Italia), Bergamo (Italia), Karviná (Repubblica Ceca), Vicenza (Italia), Unione metropolitana ...I ricercatori dell’Università Statale di Milano, insieme con i colleghi del Policlinico San Matteo di Pavia e dell’Ospedale Niguarda di Milano, hanno indagato la variabilità di SARS-CoV-2 attraverso u ...