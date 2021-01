24enne di 260 chili rischia di morire | colpa non del peso ma di un’operazione di cambio sesso

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilscozzese AJ pesa 260la vita per la decisione di sottoporsi addi. La vita di AJ,scozzese, è divenuta di dominio pubblico quando è stata raccontata dal programma di Channel 4, Shut-Ins: Britain’s Fattest People. Durante il servizio è stato evidenziato come il giovane sia arrivato a pesare ben 260, un perso che non gli permette di muoversi liberamente e che lo espone al costante rischio di morte. I medici interpellati sul suo caso hanno dichiarato che il giovane ha al massimo tra i 5 ed i 10 anni di vita se continua a vivere in quel modo. Sì perché il ragazzo ha acquisito quela causa di uno stile di vita poco sano, visto che sta sdraiato 19 ore su ...