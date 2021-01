10 giorni senza mamma, trama e curiosità sulla commedia italiana del 2019 (Di venerdì 22 gennaio 2021) 10 giorni senza mamma è la commedia italiana che andrà in onda stasera, alle ore 21.21, su Canale 5. Tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola del 2019 con Fabio De Luigi. 10 giorni senza mamma: trama, curiosità, trailer e cast 10 giorni senza mamma è la commedia italiana con Fabio De Luigi del 2019. La pellicola ha la regia di Alessandro Genovesi e la distribuzione di Medusa Film. La pellicola ha una durata di 112 minuti. Qui, Fabio De Luigi interpreta il ruolo di Carlo, mentre Valentina Lodovini quello della moglie di lui, Giulia. La coppia ha tre figli: camilla ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 22 gennaio 2021) 10è lache andrà in onda stasera, alle ore 21.21, su Canale 5. Tutto quello che c’è da saperepellicola delcon Fabio De Luigi. 10, trailer e cast 10è lacon Fabio De Luigi del. La pellicola ha la regia di Alessandro Genovesi e la distribuzione di Medusa Film. La pellicola ha una durata di 112 minuti. Qui, Fabio De Luigi interpreta il ruolo di Carlo, mentre Valentina Lodovini quello della moglie di lui, Giulia. La coppia ha tre figli: camilla ...

