10 giorni senza mamma: trama, cast e anticipazioni film su Canale 5 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Siete in cerca di un’esilarante commedia? Allora 10 giorni senza mamma potrebbe essere la scelta giusta! La pellicola del 2019, in onda stasera 22 gennaio 2021 dalle 21:20 su Canale 5, è stata diretta e in parte scritta da Alessandro Genovesi, regista e attore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in La peggior settimana della mia vita, soap opera, Ma che bella sorpresa e Puoi baciare lo sposo. Segui Termometro Politico su Google News Lo spassoso lungometraggio, prodotto da Colorado film in collaborazione con Medusa film, ha potuto contare sulle musiche di Andrea Farri, la fotografia di Federico Masiero mentre il montaggio è stato affidato a Claudio Di Mauro. L’opera inoltre ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento e incassato ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 22 gennaio 2021) Siete in cerca di un’esilarante commedia? Allora 10potrebbe essere la scelta giusta! La pellicola del 2019, in onda stasera 22 gennaio 2021 dalle 21:20 su5, è stata diretta e in parte scritta da Alessandro Genovesi, regista e attore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in La peggior settimana della mia vita, soap opera, Ma che bella sorpresa e Puoi baciare lo sposo. Segui Termometro Politico su Google News Lo spassoso lungometraggio, prodotto da Coloradoin collaborazione con Medusa, ha potuto contare sulle musiche di Andrea Farri, la fotografia di Federico Masiero mentre il montaggio è stato affidato a Claudio Di Mauro. L’opera inoltre ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento e incassato ...

crocerossa : Siamo accanto ai più vulnerabili, come le persone senza dimora che, soprattutto in questi giorni di freddo ed emerg… - amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA #USA Anche #DustinHiggs è stato messo a morte. La terza di tre esecuzioni volute dall'amministrazione T… - CandianiStefano : Conte non si presenterà in #parlamento per chiarire sulla #crisidigoverno fino a martedì! Anche se il #governo è s… - turntoconor : Andrea è due giorni che nel suo piccolo, in silenzio e con tranquillità, non molla Tommaso e gli sta vicino senza c… - Juliet82945258 : @Pontifex_it imprigionate e ora un giovane candidato dell'opposizione arrestata con la moglie e una bambina di 18 m… -