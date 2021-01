10 giorni senza mamma: la trama del film con Fabio De Luigi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Qual è la trama del film 10 giorni senza mamma con protagonista Fabio De Luigi? Il film che va in onda stasera, venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 racconta le disavventure di Carlo Rovelli, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, la Family Market. Il suo impegno lavorativo, da anni, lo tiene lontano dalla famiglia per molte ore della giornata. I fine settimana mettono in luce le distanze tra la vita lavorativa di Carlo e i tanti problemi famigliari. L’ennesimo diverbio con la moglie fa scattare una inaspettata reazione: Giulia annuncia di volere accompagnare la sorella in una vacanza relax a Cuba, lasciando l’intera gestione familiare nelle mani del marito. Carlo accetta la sfida, malgrado la fisiologica crisi ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Qual è ladel10con protagonistaDe? Ilche va in onda stasera, venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 racconta le disavventure di Carlo Rovelli, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, la Family Market. Il suo impegno lavorativo, da anni, lo tiene lontano dalla famiglia per molte ore della giornata. I fine settimana mettono in luce le distanze tra la vita lavorativa di Carlo e i tanti problemi famigliari. L’ennesimo diverbio con la moglie fa scattare una inaspettata reazione: Giulia annuncia di volere accompagnare la sorella in una vacanza relax a Cuba, lasciando l’intera gestione familiare nelle mani del marito. Carlo accetta la sfida, malgrado la fisiologica crisi ...

