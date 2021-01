10 giorni senza mamma: "la piccola Bianca Usai alla fine delle riprese parlava come Baricco" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una tra le star di 10 giorni senza mamma è senza dubbio la piccola Bianca Usai, che all'epoca a soli due anni, aveva interpretato il ruolo di una tra i tre figli del protagonista 'mammo' di Fabio De Luigi. In 10 giorni senza mamma i bambini danno la chiave di lettura all'intero film: Bianca Usai, a soli due anni, è la vera star dello spettacolo e Fabio De Luigi ha raccontato quanto sia stato avvincente girare con un'attrice così piccola che alla fine delle riprese "parlava come Baricco". La storia di 10 giorni senza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una tra le star di 10dubbio la, che all'epoca a soli due anni, aveva interpretato il ruolo di una tra i tre figli del protagonista 'mammo' di Fabio De Luigi. In 10i bambini danno la chiave di lettura all'intero film:, a soli due anni, è la vera star dello spettacolo e Fabio De Luigi ha raccontato quanto sia stato avvincente girare con un'attrice cosìche". La storia di 10...

