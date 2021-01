10 giorni senza mamma: il cast del film (Di venerdì 22 gennaio 2021) Qual è il cast completo di 10 giorni senza mamma, il film in onda stasera – venerdì 22 gennaio 2021 – su Canale 5? I protagonisti della commedia di Alessandro Genovesi sono Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Al loro fianco tanti giovanissimi attori e attrici. Ma vediamo insieme tutti i nomi: Fabio De Luigi: Carlo Rovelli Valentina Lodovini: Giulia Angelica Elli: Camilla Matteo castellucci: Tito Bianca Usai: Bianca Diana Del Bufalo: Lucia Niccolò Senni: Alessandro Minervini Antonio Catania: direttore Family Market Giorgia Cardaci: Adele (Matilde) Rosaria D’Urso: Dolores Durata Abbiamo visto il cast di 10 giorni senza mamma, ma quanto dura (durata) il film in onda stasera – 22 gennaio 2021 – su ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Qual è ilcompleto di 10, ilin onda stasera – venerdì 22 gennaio 2021 – su Canale 5? I protagonisti della commedia di Alessandro Genovesi sono Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Al loro fianco tanti giovanissimi attori e attrici. Ma vediamo insieme tutti i nomi: Fabio De Luigi: Carlo Rovelli Valentina Lodovini: Giulia Angelica Elli: Camilla Matteoellucci: Tito Bianca Usai: Bianca Diana Del Bufalo: Lucia Niccolò Senni: Alessandro Minervini Antonio Catania: direttore Family Market Giorgia Cardaci: Adele (Matilde) Rosaria D’Urso: Dolores Durata Abbiamo visto ildi 10, ma quanto dura (durata) ilin onda stasera – 22 gennaio 2021 – su ...

