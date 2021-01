Ztl a Santa Maria Capua Vetere | i negozianti dicono ‘no’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – La maggioranza dei commercianti del centro storico disi dice contraria all’introduzione della zona a traffico limitato. In particolare preoccupa la pedonalizzazione, seppure parziale, di corso Garibaldi. E’ quanto è emerso dal questionario somministrato da Confcommercio Caserta aidella città del Foro. Temono un calo drastico degli incassi in un periodo già fortemente compromesso dall’emergenza Covid e chiamano in causa una precedente sperimentazione ‘che – sostengono – si dichiarò fallimentare su tutti i fronti’. Il provvedimento Ztl era stato annunciato dall’amministrazione comunale a dicembre ma non entrerà in vigore prima di qualche ...