Zona rossa, Musumeci: 'Se contagi non calano possibile lockdown come a marzo' (Di giovedì 21 gennaio 2021) 'Il diritto alla vita è prioritario. Se il contagio non dovesse abbassarsi alla fine del mese adotteremo nuove misure restrittive, naturalmente d'intesa con il governo nazionale, e non escludo si ...

