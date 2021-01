Zingaretti celebra i 100 anni del Pc: 'Fu un partito nazionale fondatore della repubblica' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Parole interessanti, soprattutto dopo decenni nei quali gran parte della sinistra ha rinnegato gli ideali di eguaglianza e di lotta allo sfruttamento per accodarsi acriticamente alle logiche del ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) Parole interessanti, soprattutto dopo decenni nei quali gran partesinistra ha rinnegato gli ideali di eguaglianza e di lotta allo sfruttamento per accodarsi acriticamente alle logiche del ...

Il segretario del Pd: "Si caratterizzò nelle concrete lotte dei lavoratori, nella stagione dei diritti degli anni '70, nel buon governo degli enti locali, nella più coerente lotta al terrorismo" ...

Il Pci e quell'eredità tradita nel governicchio a trazione Pd

Cento anni fa come oggi nasceva a Livorno il Partito comunista italiano. Non esiste più, il Pci. Se ne celebra il secolo della fondazione come si fa, comunque la si pensi, con i reperti storici di gra ...

