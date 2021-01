Zidane potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione | ciclo finito

(Di giovedì 21 gennaio 2021) In Spagna si moltiplicano le voci sull’addio dial: il tecnicola guidasquadra al. Clamoroso dalla Spagna,ilal. Sui media spagnoli circola anche la voce di un possibile esonero alla luce del rendimento non propriamente convincente da partesquadra.via alLe voci sul futuro di...

MusticaG : ?? #Zidane potrebbe dimettersi dopo la disfatta di questa sera. #CoppadelRe #AlcoyanoRealMadrid - franpiace : @alei1004 Soprattutto il primo e lui ci potrebbe scatenare un casino fino al termine del mercato. Poi anche il terz… -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane potrebbe

In Spagna si moltiplicano le voci sull'addio di Zidane al Real Madrid: il tecnico potrebbe lasciare la guida della squadra a fine stagione.Real Madrid, la clamorosa sconfitta dalla Coppa del Re per mano di una squadra di Serie C potrebbe causare un ribaltone in panchina.