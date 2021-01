Zaniolo e Madalina, la love story continua. Dai social due indizi confermano la relazione (Di giovedì 21 gennaio 2021) continua la storia a distanza tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. Il calciatore le ha dedicato un post, poi rimosso web sourceTra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea la fiamma non si è mai spenta. Non sono bastate le smentite della showgirl che aveva spiegato come la risposta al calciatore fosse stata scritta dal suo manager e nemmeno la scomparsa temporanea dell’attaccante giallorosso da Instagram a placare le voci. I due, probabilmente, hanno solo scelto di evitare di rendere pubblici i dettagli della loro relazione ma, anche secondo gli ultimi indizi social, la scintilla è ancora presente anche a distanza. Zaniolo e Madalina, i post che confermano la storia Il calciatore, infatti, pochi giorni fa ... Leggi su instanews (Di giovedì 21 gennaio 2021)la storia a distanza tra NicolòGhenea. Il calciatore le ha dedicato un post, poi rimosso web sourceTra NicolòGhenea la fiamma non si è mai spenta. Non sono bastate le smentite della showgirl che aveva spiegato come la risposta al calciatore fosse stata scritta dal suo manager e nemmeno la scomparsa temporanea dell’attaccante giallorosso da Instagram a placare le voci. I due, probabilmente, hanno solo scelto di evitare di rendere pubblici i dettagli della loroma, anche secondo gli ultimi, la scintilla è ancora presente anche a distanza., i post chela storia Il calciatore, infatti, pochi giorni fa ...

