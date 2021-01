Yara Gambirasio, la Cassazione: “Difesa di Bossetti ha diritto di accedere a campioni di Dna” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono state depositate le motivazioni della decisione della Cassazione che ha accolto il ricorso della Difesa di Massimo Giuseppe Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. I due ricorsi della Difesa del muratore di Mapello, condannato in tutti i gradi di giudizio al fine pena mai, sono “fondati” per gli ermellini e pertanto i provvedimenti impugnati vanno “annullati con rinvio alla corte d’Assise di Bergamo” che dovrà fissare un’udienza per decidere i tempi e le modalità di accesso ai reperti tra cui i campioni di Dna. Yara, 13 anni, fu uccisa il 26 novembre 2010 a Brembate (Bergamo). Il suo corpo fu ritrovato tre mesi dopo. La procura di Bergamo per trovare l’assassino aveva autorizzato migliaia di test del Dna per cercare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono state depositate le motivazioni della decisione dellache ha accolto il ricorso delladi Massimo Giuseppe, condannato all’ergastolo per l’omicidio di. I due ricorsi delladel muratore di Mapello, condannato in tutti i gradi di giudizio al fine pena mai, sono “fondati” per gli ermellini e pertanto i provvedimenti impugnati vanno “annullati con rinvio alla corte d’Assise di Bergamo” che dovrà fissare un’udienza per decidere i tempi e le modalità di accesso ai reperti tra cui idi Dna., 13 anni, fu uccisa il 26 novembre 2010 a Brembate (Bergamo). Il suo corpo fu ritrovato tre mesi dopo. La procura di Bergamo per trovare l’assassino aveva autorizzato migliaia di test del Dna per cercare ...

I due ricorsi della difesa di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio uccisa il 26 novembre 2010 a Br ...

