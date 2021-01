WorldPadelTour | numeri in crescita per il canale YouTube

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Secondo il sito del, quello che si è da poco concluso è stato un anno fantastico per le visualizzazioni delle partite di padel sulufficiale. Le visualizzazioni aumentate del 34% certificano in qualche modo il grande interesse per questo sport che sta avendo grande successo anche in Italia. Nonostante la stagione sia stata compromessa dall’emergenza pandemica dovuta al Covid-19 ildelsembra aver visto unainarrestabile. Tutto questo anche con una sensibile diminuzione del numero dei tornei giocati. In alcuni paesi le partite del prestigioso torneo sono anche state trasmesse da emittenti nazionali, in Italia ad esempio sono state visibili su Sky. Cosa dicono le statistiche? Sempre secondo ...