“Volete sapere cosa mi ha detto mamma?”. Tommaso Zorzi lo ha saputo durante la telefonata-regalo del GF Vip (Di giovedì 21 gennaio 2021) durante la puntata di lunedì scorso Alfonso Signorini ha informato i concorrenti che Mediaset ha deciso di prolungare il Grande Fratello Vip di qualche settimana. “Le luci della Casa resteranno accese ancora per un po’ – ha annunciato il conduttore – Questo significa che la finale del programma non sarà l’8 febbraio come previsto, ma sarà non molto tempo dopo. Per adesso vi dico, e vi do la mia parola, che la fine del programma sarà entro la fine di febbraio. Vi daremo al più presto la data del finale. Comunque vi aspettano altre tre settimane piene: questa è la realtà dei fatti“. Il conduttore ha spiegato anche che la programmazione del reality raddoppia nuovamente con l’appuntamento del venerdì: “Dalla prossima settimana noi torneremo di nuovo anche all’appuntamento del venerdì, e sarà così fino alla fine del programma. Vogliamo tenervi compagnia e seguirvi con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021)la puntata di lunedì scorso Alfonso Signorini ha informato i concorrenti che Mediaset ha deciso di prolungare il Grande Fratello Vip di qualche settimana. “Le luci della Casa resteranno accese ancora per un po’ – ha annunciato il conduttore – Questo significa che la finale del programma non sarà l’8 febbraio come previsto, ma sarà non molto tempo dopo. Per adesso vi dico, e vi do la mia parola, che la fine del programma sarà entro la fine di febbraio. Vi daremo al più presto la data del finale. Comunque vi aspettano altre tre settimane piene: questa è la realtà dei fatti“. Il conduttore ha spiegato anche che la programmazione del reality raddoppia nuovamente con l’appuntamento del venerdì: “Dalla prossima settimana noi torneremo di nuovo anche all’appuntamento del venerdì, e sarà così fino alla fine del programma. Vogliamo tenervi compagnia e seguirvi con ...

