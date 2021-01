Viviani e Ulissi, accertamenti cardiaci: tifosi in grande attesa, filtra ottimismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ancona, controlli per i due campioni: il veneto dovrebbe tornare a breve ad allenarsi, fiducia per il toscano Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ancona, controlli per i due campioni: il veneto dovrebbe tornare a breve ad allenarsi, fiducia per il toscano

zazoomblog : Ulissi e Viviani interventi al cuore a Torrette per i due ciclisti. Il primario: Così aggiustiamo i campioni -… - sportli26181512 : Elia Viviani: 'Anomalia cardiaca, ma ora sto bene': Battiti cardiaci irregolari in allenamento per il 31enne della… - codeghino10 : RT @Corriere: Ciclismo, paura per Viviani: fermo per un problema al cuore e in ospedale incrocia Ulissi - Corriere : Ciclismo, paura per Viviani: fermo per un problema al cuore e in ospedale incrocia Ulissi - bicitv : Anche Viviani in ospedale ad Ancona per un esame al cuore. Ulissi, forse, sarà dimesso oggi -