Vitamina D | conferme da test e terapie intensive | coronavirus | conseguenze pesantissime

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Non solo vaccini. Ci sono superpoteri da schierare in campo neIla battaglia contro la pandemia. E non bisogna andarli a cercare chissà dove, esistono già e sono a portata di mano: sono i poteri dellaD. È stato verificato che può contribuire a far diminuire i trasferimenti in terapia intensiva e i decessi per pazienti colpiti da Covid. A queste conclusioni è arrivato infatti uno studio condotto e coordinato dall'Università di Padova con il supporto delle Università di Parma, di Verona e gli Istituti di Ricerca CNR di Reggio Calabria e Pisa, pubblicato sulla rivista Nutrients. Il team di ricercatori, guidato dal professor Sandro Giannini dell'Università di Padova ha dunque evidenziato scientificamente l'effettivo ruolo dellaD nel trattamento della malattia sviluppata dal Covid-19. Bisogna ricordare che sono ormai molti gli studi, ...