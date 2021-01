Vino: per Abruzzo crescita in Italia, reggono anche vendite in Germania (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos/LabItalia) - Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo inaugura il 2021 con un segnale positivo. Dall'Osservatorio permanente a cura di Wine Monitor Nomisma, voluto dal Consorzio nel 2019 per adeguare al meglio le strategie d'azione sui vari mercati, emerge che i vini abruzzesi sono stati protagonisti assoluti nella grande distribuzione in questo particolare 2020. Il Montepulciano d'Abruzzo, in questa analisi delle vendite (valori e volumi nel canale Gdo) e dei prezzi rispetto ai principali competitor, in Italia ne esce bene con un +8% delle vendite a valore rispetto al 2019, una crescita del prezzo medio superiore al 4% e un +3,8% nelle vendite a volumi. “La crescita in termini di volumi e quella rispetto ai valori, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos/Lab) - Il Consorzio Tutela Vini d'inaugura il 2021 con un segnale positivo. Dall'Osservatorio permanente a cura di Wine Monitor Nomisma, voluto dal Consorzio nel 2019 per adeguare al meglio le strategie d'azione sui vari mercati, emerge che i vini abruzzesi sono stati protagonisti assoluti nella grande distribuzione in questo particolare 2020. Il Montepulciano d', in questa analisi delle(valori e volumi nel canale Gdo) e dei prezzi rispetto ai principali competitor, inne esce bene con un +8% dellea valore rispetto al 2019, unadel prezzo medio superiore al 4% e un +3,8% nellea volumi. “Lain termini di volumi e quella rispetto ai valori, ...

Roma, 21 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo inaugura il 2021 con un segnale positivo. Dall'Osservatorio permanente a ...

Roma, 21 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Ã? stato siglato a Montepulciano (Siena) l’accordo di collaborazione tra Intesa Sanpaolo e il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano volto, alla luce dell’eme ...

