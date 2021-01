Vino | accordo tra Intesa Sanpaolo e Consorzio Nobile di Montepulciano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos/Labitalia) - È stato siglato a(Siena) l'di collaborazione trae ildeldivolto, alla luce dell'emergenza Coronavirus, a rafforzare l'accesso al credito per le aziende della filiera vitivinicola in modo da far fronte al periodo di straordinaria complessità. Sarà così consentito alle imprese vitivinicole consorziate di usufruire di un supporto concreto nei processi di innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, export, crescita, gestione e valorizzazione dei magazzini attraverso specifici strumenti e risorse finanziarie. L'avrà scadenza il 31 dicembre 2021, poi rinnovabile, e consentirà l'accesso a un'offerta bancaria ...