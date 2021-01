(Di giovedì 21 gennaio 2021) Rapine,: scatta sequestro da mezzo milione per un17 gennaio 2019 Tre beni immobili, tra cui una villa unifamiliare ad Altavilla Milicia all'interno di un residence ...

giufacchetti : RT @ZiaLulli1: @BenedettaFrucci I furbetti delle seconde case vengono da Roma all’Argentario, in ville su un mare che invece ai residenti… - tribuna_treviso : Addio gioielli da un’abitazione di via Fregona, proprio accanto alle Poste. Un vicino: «Pensavo ci fossero lavori i… - PalermoToday : Ville, case e contanti grazie a spaccio e furti: confiscato patrimonio a pregiudicato - valleumbracase : #marsciano #caseinvendita #venditacase #immobiliare #immobiliinvendita #case #appartamenti #ville #casolari… - papillonpa : ... quei Presidenti , Ministri , Sottosegretari e fino ad arrivare ai Sindaci lontani di quei Governi , nel frattem… -

Ultime Notizie dalla rete : Ville case

PalermoToday

Vita riservata e poche apparizioni in pubblico per il ricco uomo d’affari che nel 2010 scelse questo angolo di Versilia per le sue vacanze ...Colorati, chiacchieroni, allegri e oramai sempre più romani. Con buona pace di storni e gabbiani. Sono loro, i parrocchetti, i pappagallini verdi con varie sfumature sul piumaggio che ...