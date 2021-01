VIDEO| Lettere clandestine e registri del Pci nell’archivio storico inaugurato a Potenza (Di giovedì 21 gennaio 2021) POTENZA – Circa cento faldoni da cinque fondi archivistici recentemente riordinati e inventariati, che custodiscono le carte di alcuni tra i principali dirigenti del Pci in Basilicata (Michele Mancino, Giacomo Schettini e Piero Di Siena), nonché i documenti della sezione più grande del partito, a Irsina, e della Federazione provinciale comunista di Matera. È stato inaugurato oggi a Potenza in occasione del centenario della nascita del Partito comunista italiano, fondato a Livorno il 21 gennaio del 1921, l’archivio di Fondazione Basilicata Futuro, d’intesa con la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata. Testimonianze essenziali e preziose di quella grande esperienza di partecipazione e di costruzione democratica di cui il Pci è stato protagonista nella storia d’Italia tra il 1921 e il 1991. Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) POTENZA – Circa cento faldoni da cinque fondi archivistici recentemente riordinati e inventariati, che custodiscono le carte di alcuni tra i principali dirigenti del Pci in Basilicata (Michele Mancino, Giacomo Schettini e Piero Di Siena), nonché i documenti della sezione più grande del partito, a Irsina, e della Federazione provinciale comunista di Matera. È stato inaugurato oggi a Potenza in occasione del centenario della nascita del Partito comunista italiano, fondato a Livorno il 21 gennaio del 1921, l’archivio di Fondazione Basilicata Futuro, d’intesa con la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata. Testimonianze essenziali e preziose di quella grande esperienza di partecipazione e di costruzione democratica di cui il Pci è stato protagonista nella storia d’Italia tra il 1921 e il 1991.

