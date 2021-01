Verona-Napoli | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 gennaio 2021)è in programma per domenica 24 gennaio. La partita sarà valevole per la 19a giornata del campionato di Serie A. Calcio d’inizio previsto per le ore 15:00 direttamente dallo stadio Bentegodi di: come arrivano le squadre? Padroni di casa reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato. I veneti però stanno disputando un ottimo campionato, il nono posto in classifica con 27 punti ne è la dimostrazione. I punti raccolti nelle ultime 5 partite sono 7 per gli uomini di Juric che sono pronti per affrontare una big del campionato. Proprio contro le big, ilha il miglior rendimento. I punti conquistati contro le prime sei della classe, sono 8. Otto punti arrivati con due pareggi (contro Milan e Juventus) e due ...