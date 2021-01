Vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei, nel giorno in cui la presidente, BCE Christine Lagarde ha avvertito sui rischi per l’outlook economico a causa degli impatti della seconda ondata della pandemia. Continua a navigare sull’onda dell’incertezza Wall Street, con l’S&P-500, che riporta un cauto -0,02%. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +118 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,65%. Nello scenario ...