Varianti coronavirus, Ippolito (Spallanzani) rassicura: “Vaccino adattabile” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Varianti coronavirus. “Il rischio che si sviluppino col tempo Varianti” di Sars-CoV-2 “che sfuggano al Vaccino esiste, ma la notizia positiva è che i nuovi vaccini sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi: potrebbe accadere con il coronavirus, insomma, ciò che avviene già per il Vaccino antinfluenzale”. Lo spiega all’AdnKronos Salute Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma. In ogni caso, sottolinea Ippolito, “i primi riscontri sembrano positivi: in uno studio, per il momento pubblicato in preprint, Pfizer e BioNTech hanno creato due pseudovirus, uno con le caratteristiche del ceppo di Wuhan e l’altro con le mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 21 gennaio 2021). “Il rischio che si sviluppino col tempo” di Sars-CoV-2 “che sfuggano alesiste, ma la notizia positiva è che i nuovi vaccini sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi: potrebbe accadere con il, insomma, ciò che avviene già per ilantinfluenzale”. Lo spiega all’AdnKronos Salute Giuseppe, direttore scientifico dell’Istituto “Lazzaro” di Roma. In ogni caso, sottolinea, “i primi riscontri sembrano positivi: in uno studio, per il momento pubblicato in preprint, Pfizer e BioNTech hanno creato due pseudovirus, uno con le caratteristiche del ceppo di Wuhan e l’altro con le mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, lockdown per 1,6 milioni di persone a Pechino | Ema in allerta per le varianti | Oxford lavora a nuovi… - sole24ore : Coronavirus oggi. Oxford studia nuove versioni del vaccino contro le varianti - infoitsalute : Coronavirus, quale mascherina usare contro le varianti: i dubbi - ArmandaGelsomin : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Oxford studia nuove versioni del vaccino contro le varianti - anydel : RT @sole24ore: Coronavirus, allarme varianti: la Ue cerca un coordinamento tra governi -