Vanno in elicottero al rifugio di montagna per prendere polenta “da asporto” (Di giovedì 21 gennaio 2021) È sabato 16 gennaio. Tre elicotteri atterrano ai Piani di Arvataggio, col sole che splende alto. A bordo ci sono persone che hanno deciso di fare una ‘pausa pranzo alternativa’: un viaggio ad alta quota per mangiarsi la polenta. Anzi, per prendere la polenta e portarla a casa, cibo da asporto. Siamo in provincia di Lecco e arrivare al rifugio Nicola, uno dei punti di ritrovo della località sciistica, è possibile solo con le ciaspole. O in elicottero, appunto. Sabato 16 era l’ultimo giorno di ‘zona arancione’ per la Lombardia: vietati gli spostamenti oltre i 30 km dalla propria casa. Vale anche se si possiede un elicottero? L’intervento del prefetto di Lecco Castrese de Rosa ha suscitato qualche polemica: “Non è utilizzando l’elicottero che si evitano i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) È sabato 16 gennaio. Tre elicotteri atterrano ai Piani di Arvataggio, col sole che splende alto. A bordo ci sono persone che hanno deciso di fare una ‘pausa pranzo alternativa’: un viaggio ad alta quota per mangiarsi la. Anzi, perlae portarla a casa, cibo da. Siamo in provincia di Lecco e arrivare alNicola, uno dei punti di ritrovo della località sciistica, è possibile solo con le ciaspole. O in, appunto. Sabato 16 era l’ultimo giorno di ‘zona arancione’ per la Lombardia: vietati gli spostamenti oltre i 30 km dalla propria casa. Vale anche se si possiede un? L’intervento del prefetto di Lecco Castrese de Rosa ha suscitato qualche polemica: “Non è utilizzando l’che si evitano i ...

