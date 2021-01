Valsugana | il gelicidio causa blocchi e tamponamenti

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’allarme era stato lanciato ieri pomeriggio dalla protezione civile: a breve avremmo assistito ad un. Oggi, sulla SS47, infatti, il traffico è andato in tilt adel ghiaccio.sulla SS47 dellaSiamo a Trento: sulla SS47 della, il traffico è andato in tilt. Adel ghiaccio formatosi sulla strada nel corso della notte, oggi, 21 gennaio, gli automobilisti sono rimasti bloccati, e ci sono stati anche una serie dia catena da Civezzano verso Trento. Da quanto raccontano i suddetti automobilisti, si tratterebbe di: per loro è stato difficoltoso – e alle volte impossibile – mantenere il controllo del proprio veicolo. L’allarme della protezione civile Dato che è possibile che ...

