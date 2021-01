Vaccino Pfizer | rallentano le somministrazioni | si rischia lo stop

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il rallentamento dei delle consegne delsta mettendo a rischio la vaccinazione in Italia per il prosieguo della fase 1 e l’inizio dei richiami. Molte regioni stanno rallentando e cercando di evitare lo. Il rischio concreto è quello di far slittare la campagna vaccinale di alcune settimane. A risentirne soprattutto la categoria degli ultraottantenni. I ritardi dele l’Italia L’Italia è ormai alle prese da giorni con la questione dei ritardi del. Vaccini che stanno ritardando il loro arrivo e arrivando alla consegna con dosi tagliate provocando un rallentamento del sistema di vaccinazione italiano. A rischio non solo la campagna vaccinale ma anche la fase dei richiami prevista 21 giorni dopo la prima ...