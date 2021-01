Vaccino Pfizer in ritardo | tagli alle Regioni per altre tre settimane Zaia | lo produciamo noi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ritardi, slittamenti, compensazioni eche pensano di andare per conto loro. A meno di un mese dall?avvio del piano vaccinale italiano, il bilancio ? quantomeno a livello...

lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino Pfizer è efficace sulla 'variante inglese' - SkyTG24 : Ue, la prossima settimana Pfizer consegnerà il 100% delle dosi previste - fanpage : ?? La situazione si sblocca, una buona notizia sul fronte vaccini - MisSunshine___ : @Nottinghill82 Dipende cosa muta. Se muta la proteina spike in teoria dovrebbe essere inefficace, dal momento che i… - viralvideovlogs : RT @openfileordie: Bisogna attuare una strategia affinché tutte le industrie farmaceutiche possano produrre lo stesso vaccino. Non una sola… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

In un’intervista martedì scorso al programma di news Democracy Now!, la congressista palestinese-americana Rashida Tlaib ha definito Israele uno “stato razzista” e da “apartheid” perché, a suo dire, n ...Vaccino Pfizer, il governatore del Veneto Luca Zaia afferma di aver chiesto a Pfizer la vendita diretta delle dosi, e di aver contattato anche altri fornitori: «Spero in ...