Vaccino, De Luca: “In Campania dal 25 gennaio dosi dimezzate, a rischio somministrazioni” (Di giovedì 21 gennaio 2021) NAPOLI – “Abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che le forniture di vaccini prevista per la Campania il giorno 25 gennaio è stata dimezzata, non si capisce in base a quale criterio. Già i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione nelle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una situazione gravissima e inaccettabile”. Così il governatore campano Vincenzo De Luca che continua: “Siamo consapevoli delle grandi difficoltà create dai forti ritardi della casa produttrice. Ma a maggior ragione è tempo di scelte chiare e oggettive”. Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) NAPOLI – “Abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che le forniture di vaccini prevista per la Campania il giorno 25 gennaio è stata dimezzata, non si capisce in base a quale criterio. Già i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione nelle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una situazione gravissima e inaccettabile”. Così il governatore campano Vincenzo De Luca che continua: “Siamo consapevoli delle grandi difficoltà create dai forti ritardi della casa produttrice. Ma a maggior ragione è tempo di scelte chiare e oggettive”.

casertafocus : VACCINO – Dimezzata la fornitura per la Campania, la furia di De Luca: un solo criterio, un vaccino per ogni cittad… - Aquilottoblu : RT @occhio_notizie: Il governatore #DeLuca furioso sul tema dei #vaccini - irpiniatimes1 : Forniture vaccino dimezzate. De Luca: “Non si capisce in base a quale criterio“ - NTR24 : Vaccino, De Luca: ‘Dimezzata fornitura prevista per lunedì. Indispensabile garantire completamento richiami’… -