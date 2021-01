Vaccino Covid, la Cina contro le aziende occidentali: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non bastavano i ritardi e le omissioni nell'annunciare l'epidemia a Wuhan, ora la propaganda del Partito comunista cinese attacca anche i vaccini prodotti dalle aziende occidentali . Un vero e proprio ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non bastavano i ritardi e le omissioni nell'annunciare l'epidemia a Wuhan, ora la propaganda del Partito comunista cinese attacca anche i vaccini prodotti dalle. Un vero e proprio ...

HuffPostItalia : Il senatore Ciampolillo: 'Il vaccino anti-Covid? Non mi serve, sono vegano' - MolinariRik : Grazie al buon lavoro della Regione Piemonte sara’ possibile la distribuzione del vaccino covid in ben 1600 farmaci… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, Fondazione Gimbe: “A rischio le seconde dosi, Regioni accantonino fiale. Meno contagi grazie al… - infoitinterno : Roma, vaccino anti Covid: per gli over 80 via alle prenotazioni - Nicola_Firenze : RT @Cartabellotta: Rinviare richiamo #vaccino #Pfizer per me non è una buona idea ??Efficacia dopo 1a dose 52,4% (IC 29,5-68,4%) ??Impossibil… -