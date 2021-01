Vaccino Covid | carenza di dosi in Italia | “Regioni | fate scorta di fiale per i richiami” Oxford | scienziati al lavoro per fermare le varianti del virus

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il nostro Paese sta fronteggiando giornate complicate per quanto riguarda la campagna di vaccinazioni contro il Corona. Alla tarda sera del 20 gennaio leavevano ricevuto complessivamente 1.558.635di vaccini. Di queste 1.250.903 già somministrate (pari all’80,3% del totale). C’è però il ritardo, i cui effetti si stanno manifestando da questa settimana, causato dal forte rallentamento di Pfizer-BioNTech nella fornitura. Un ritardo che ora rischia di aggravarsi, e le cui motivazioni, relative alla difficoltà di produzione a livelli così intensi, restano in parte non del tutto chiare. Appello a mettere da parte leA oggi, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, solo 9.160 persone inhanno completato il ciclo vaccinale con le due. Ci ...