Vaccino Covid, Arcuri: “La prossima settimana avremo il 20% di dosi in meno da Pfizer. Passati da 80mila a 28mila somministrazioni al giorno” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi dalla Pfizer questa settimana e ci è stato comunicato che riceveremo il 20% in meno la prossima settimana. Il ritardo prosegue”. Lo ha detto il commissario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri, facendo il punto sulla campagna vaccinale durante la consueta conferenza stampa settimanale. “Aspettiamo che alle comunicazioni facciano seguito delle previsioni e alle previsioni facciano seguito delle consegne che poi corrispondano: con molto dispiacere sono stato costretto a prendere atto che così non è”, ha spiegato Arcuri rispondendo a chi gli ha ricordato che, secondo quanto reso noto dall’Ue, Pfizer tornerà a consegnare il 100% delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Abbiamo ricevuto il 29% indidallaquestae ci è stato comunicato che riceveremo il 20% inla. Il ritardo prosegue”. Lo ha detto il commissario per l’Emergenza, Domenico, facendo il punto sulla campagna vaccinale durante la consueta conferenza stampale. “Aspettiamo che alle comunicazioni facciano seguito delle previsioni e alle previsioni facciano seguito delle consegne che poi corrispondano: con molto dispiacere sono stato costretto a prendere atto che così non è”, ha spiegatorispondendo a chi gli ha ricordato che, secondo quanto reso noto dall’Ue,tornerà a consegnare il 100% delle ...

